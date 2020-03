Detido com cocaína em pista de caminhada de Joaquim Távora

Confessou ser viciado na droga

Nesta quarta-feira, dia 18, um suspeito foi preso com cocaína em Joaquim Távora, por volta das 20h50m. De acordo com as informações, ele estava na pista de caminhada da cidade, localizada na rua Senador Souza Naves, quando foi visto jogando algo próximo à cerca.

Por isso, averiguaram o local citado, constatando que havia jogado uma porção de cocaína, na tentativa de escondê-la. Ele confirmou a propriedade da droga e alegou ser para uso pessoal.

Mesmo assim, foi preso e encaminhado à Delegacia de Polícia Civil.