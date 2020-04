Preso em flagrante estelionatário no Banco do Brasil de Jacarezinho

Informações estavam discrepantes e funcionário desconfiou

Nesta segunda-feira, dia 20, um homem, cuja idade não foi identificada, acabou preso após ser acusado de estelionato no Banco do Brasil de Jacarezinho, localizado na rua Coronel Alcântara, no centro da cidade (foto).

De acordo com o Setor de Comunicação Social do 2º Batalhão da Polícia Militar, a atitude ilegal foi descoberta quando o indivíduo usou identidade falsa para sacar uma quantia em dinheiro de uma carta de crédito.

Devido às divergências nas informações, a equipe policial foi acionada para investigar o caso e confirmou a suspeita. O acusado assumiu o crime, foi preso em flagrante e encaminhado à delegacia de Polícia Civil local.