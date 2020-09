Preso assassino de marginal em Ribeirão do Pinhal

Conforme previsto foi briga de gangues por causa de tráfico de drogas

Foi preso na tarde desta sexta-feira, dia 25, um homem de 26 anos acusado de matar o Willian Aparecido da Silva (foto acima) , 20 anos, conhecido por “Magrão” morto a tiros na noite da última quarta-feira em Ribeirão do Pinhal. O acusado tem passagens por tráfico de drogas e associação ao tráfico.

A ação, ocorrida na Rua Francisco Corrales, foi conjunta entre as forças de segurança de Ribeirão do Pinhal, polícias militar e civil. A investigação conta com provas acobertadas por segredo de Justiça.

De acordo com a Polícia Civil a série de homicídios teve início com a morte de Renato Pereira, o “Maguilinha”, abatido a tiros no mês de agosto. A linha de investigação aponta vingança por grupos rivais ligados ao tráfico de drogas. William seria ligado ao grupo concorrente.

As provas foram encaminhadas para a Justiça que decretou a prisão preventiva do autor. O executor está preso no Setor de Carceragem anexa à Delegacia de Polícia Civil de Ribeirão do Pinhal. As investigações prosseguem para apuração da participação de comparsas e devem ser concluídas em 30 dias. A PC informa que mais informação serão repassadas oportunamente para não atrapalhar as conclusões das apurações.