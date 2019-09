Preso carregando 27 quilos de maconha em ônibus (vídeos)

Em Bandeirantes da empresa Viação Brasil Sul

Por volta de 1h30m da madrugada desta segunda-feira, dia dois, as Polícias Militar e Rodoviária Estadual fizeram operação no trevo de Bandeirantes, na PR-855, visando combate do tráfico de entorpecentes, armas e munições. Foi abordado o ônibus da Auto Viação Brasil Sul, prefixo da linha Toledo/São Paulo, e em revista ao compartimento de bagagem utilizando o cão Horus (foto e vídeo), foi indicada uma mala de viagem.

O motorista do coletivo levou a lista de passageiros e identificou a etiqueta nº 503318, a qual foi aberta e continha 13 tabletes da erva, identificando Alex Alves dos Santos como o dono.

O homem assumiu a posse da mala e entregou mais uma bolsa que estava com ele a qual contia mais seis tabletes da mesma substância totalizando 27,270 quilos de maconha.

Em revista pessoal, encontrada uma bucha de crack pesando 0,05 gramas, substancia essa que o traficante relatou estar levando para servir de amostra para uma futura venda. Na sequência, encarcerado na cadeia local.

Na operação foram vistoriados também outros 15 Ônibus: 15; quatro Automóveis e dois Caminhões sem nenhum tipo de problema.