Preso homem acusado de roubar mercado em Jacarezinho

Encontrado na casa de sua mãe

Nesta terça-feira, dia 31, às 10h, um dos suspeitos do roubo em um mercado de Jacarezinho foi preso. O crime aconteceu no dia 14 de dezembro do ano passado (2019).

De acordo com a equipe Policial Militar de Operações com Cães do 2º Batalhão da Polícia Militar, o Serviço de Inteligência da unidade lhe encaminhou um mandado judicial de prisão, expedido em desfavor de um acusado.

Com os mandados de prisão por roubo e lesão corporal, a equipe se deslocou até a rua Padre Hugo, onde conseguiu abordá-lo em frente à residência de sua mãe.

Foi preso e encaminhado à cadeia pública de Jacarezinho.