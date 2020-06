Preso homem após urinar em público em Santo Antônio

Mandado de prisão é executado pela PM

Na noite de sábado, dia seis, às 20h, um homem foi preso após urinar numa via pública, localizada entre as ruas Wenceslau Braz e Marechal Deodoro da Fonseca de Santo Antônio da Platina.

De acordo com o Setor de Comunicação Social do 2º Batalhão da Polícia Militar, após a abordagem, além do constrangimento, foi descoberto que o acusado tem um mandado de prisão em seu desfavor por roubo, crime ocorrido em Curitiba.

O homem, morador do bairro Curitiba da cidade, foi encaminhado à cadeia pública local.