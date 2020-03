Preso homem com cocaína em Wenceslau Braz

Maconha também foi encontrada

Nesta quarta-feira, dia 18, à tarde, um homem foi preso na rua Brazópolis, próximo ao pátio das máquinas de Wenceslau Braz, após ter sido flagrado com cocaína. De acordo com a Agência Local de Inteligência do 2º Batalhão da Polícia Militar, conseguiram o localizar devido às denúncias que estavam recebendo.

Na busca pelas proximidades do local citado, avistaram o acusado recebendo carona de uma indivíduo que já têm passagem por uso de drogas. Entretanto, apenas deram a volta no quarteirão e retornaram ao lugar de início. Por essa atitude suspeita, abordaram-no após o veículo sair e encontraram com ele três porções de cocaína.

À vista disso, o homem confirmou a denúncia e afirmou que havia acabado de comprar a sustância pelo valor de R$ 15,00. Ainda, em sua casa, encontraram mais 12 porções de cocaína e 20g de maconha; tudo já preparado para a comercialização.

Ele foi preso e encaminhado à 36ª Delegacia Regional de Polícia Civil.