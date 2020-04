Preso homem com crack e maconha em Ibaiti

Os outros presentes foram liberados

Nesta terça-feira, dia sete, um homem foi preso com crack e maconha na rua Euclides Monteiro em Ibaiti.

De acordo com a Polícia Militar, ele estava em um Fiat Uno, cinza, na companhia de mais três pessoas quando foi abordado. Com os outros indivíduos não encontraram nada de ilícito, entretanto, com ele havia uma porção de maconha e duas pedras de crack soltas no carro.

Por isso, recebeu voz de prisão e foi encaminhado à delegacia.