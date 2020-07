Preso homem com droga no Balneário da Cachoeira de Ribeirão Claro

Acusado afirma ser apenas usuário e não traficante

Nesta terça-feira, dia 14, um homem foi preso com maconha no balneário da Cachoeira do Espirito Santo localizado em Ribeirão Claro.

De acordo com o Setor de Comunicação Social do 2º Batalhão da Polícia Militar, as equipes da Rádio Patrulha e Rondas Ostensivas Tático Móvel estavam em patrulhamento no local quando o viram. No momento em que o suspeito percebeu a presença policial jogou um saco plástico com maconha no chão na tentativa de esconder, no entanto, não teve sucesso.

Apesar dele afirmar ser usuário, foi preso e encaminhado à sede do Destacamento da Polícia Militar de Ribeirão Claro.