Preso homem com maconha em Ribeirão do Pinhal

PM continua registrando tráfico e uso de drogas

Na terça-feira, dia 19, às 14h34m, um homem de 29 anos foi preso com maconha em um saco plástico na rua Lizimaco Ferreira da Costa em Ribeirão do Pinhal.

De acordo com o Setor de Comunicação Social do 2º Batalhão da Polícia Militar, o suspeito estava com outro rapaz, de 23 anos, quando foi abordado. Entretanto, seu acompanhante foi liberado, uma vez que não localizaram nada de ilícito com ele.

O acusado e a droga foram encaminhados ao 4º Cartório do 2º Pelotão da Polícia Militar.