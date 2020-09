Preso homem em Ibaiti após pagar conta com cheque irregular

Estelionatário comprou alguns alimentos mas teve que devolver

Um homem de 24 anos foi preso no final de semana na rua Alfredo Marques, centro de Ibaiti.

De acordo com o Setor de Comunicação Social do 2º Batalhão da Polícia Militar, a ocorrência foi registrada após o elemento pagar uma compra no valor de R$ 300,00 com cheque de uma conta cancelada.

Após procura, as mercadorias foram recuperadas (foto), bem como dinheiro de troco da compra. Ele foi encaminhado à Delegacia de Polícia Civil de Ibaiti.