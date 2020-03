Preso homem por tentativa de furto em academia de Cambará

Capturado após queda na piscina

Na madrugada desta quarta-feira, dia 25, por volta das 02h45m, um homem foi preso após tentar furtar uma academia de natação e hidroginástica, localizada na rua Otávio Rodrigues Ferreira, em Cambará, e acabar caindo na piscina do local.

De acordo com a Polícia Militar, o vizinho ouviu os barulhos e realizou uma denúncia. Ao chegarem no endereço, encontraram um acusado tentando entrar pelo telhado, momento no qual caiu dentro da piscina e não conseguiu sair correndo junto com os outros que estavam com ele; (segundo o vizinho, havia, em média, 06 homens tentando efetuar o crime).

Diante dos fatos, foi preso em flagrante e encaminhado à Delegacia de Polícia Civil.