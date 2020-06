Preso homem por tráfico de drogas em Ribeirão Claro

Acusado resistiu à prisão

Na tarde desta quinta-feira, às 16h40m, um homem foi preso na rua Prefeito Nego Stort em Ribeirão Claro. Ele foi detido por tráfico de drogas; a Polícia Militar também executou um mandado de prisão em seu desfavor pelo mesmo crime.

De acordo com as informações, foi localizado após uma denúncia de que ele estaria no local citado. À vista disso, com apoio da Agência Local de Inteligência e equipe de Rádio Patrulha, deslocaram-se e o encontraram nos fundos da residência, quando ele tentou fugir, mas sem sucesso. Além disso, segundo a polícia, efetuaram um disparo de arma de fogo pois ele fez menção de levar a mão à cintura.

Após algemá-lo, realizaram uma busca na casa, onde, no quarto, encontraram uma balança de precisão, cinco cartuchos de arma de fogo calibre .38, sendo três já deflagados, e 15,1 g de maconha. O indivíduo, de 26 anos, assumiu ser proprietário de tudo.

Por isso, foi encaminhado à Delegacia de Polícia Civil.