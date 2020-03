Preso ibaitiense que furtou objetos do Santuário Sagrado Coração de Jesus

Homem nega todas as acusações

Nesta semana, um suspeito foi preso após furtar, durante a madrugada do mesmo dia, ferramentas elétricas, fios e roupas de uma obra no salão paroquial do Santuário Sagrado Coração de Jesus, em Ibaiti.

De acordo com a Polícia Militar, após reconhecê-lo nas imagens do sistema de segurança, conseguiram encontrá-lo no Patrimônio do Campinho. Entretanto, negou todas as acusações.

Mesmo assim. devido às filmagens e roupas usadas no crime, foi encaminhado à Delegacia de Polícia Local.