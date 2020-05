Preso jovem de 19 anos com crack em Ibaiti

A motocicleta também estava irregular

Na noite de segunda-feira, dia 25, às 22h20m, um jovem foi preso na Rua das Bananeiras, Bairro Cohapar de Ibaiti. De acordo com as informações, os Policiais Militares receberam uma denúncia que dois indivíduos estavam numa motocicleta, transitando sem capacete e traficando drogas no citado endereço.

Em patrulhamento, os PMs abordaram-os, sendo encontrada com o condutor, em seu bolso frontal, uma embalagem plástica contendo 34 pedras de crack. Além disso, a motocicleta também estava com a cor e a placa adulterada, bem como a numeração do chassi suprimida.

A moto foi apreendida e o condutor de 19 anos, morador da mesma rua recebeu voz de prisão e foi encaminhado à Delegacia de Polícia de Ibaiti.