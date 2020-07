Rapaz é preso por violência psicológica em Jacarezinho

E também por tráfico de drogas na madrugada de quinta-feira

Na madrugada desta quinta-feira, dia nove, às 2h10m, um mandado de prisão por tráfico de drogas foi executado e um homem foi preso numa residência localizada na rua Simão Schuminski, de Jacarezinho.

De acordo com as informações, as autoridades foram ao local após uma denúncia de violência psicológica. Segundo a mãe do indivíduo, de 20 anos, ele a agredia com palavras constantemente, entretanto, afirmou que nunca houve violência física e completou que não gostaria, naquele momento, de fazer um Boletim de Ocorrência pois não desejava vê-lo preso.

Mesmo assim, constataram a existência do mandado de prisão por tráfico de drogas e o prenderam. Ele foi encaminhado à Cadeia Pública local.