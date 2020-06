Preso jovem que fazia delivery de cocaína em Ribeirão Claro

Elemento tem apenas 18 anos e usava motocicleta

Um jovem foi preso nesta semana por tráfico na rua Tiradentes, centro de Ribeirão Claro. De acordo com as informações, a prisão ocorreu após a denúncia de que o acusado havia saído, com uma motocicleta, para realizar uma entrega de droga.

Ao encontrá-lo, confirmaram a suspeita, uma vez que encontram cocaína em um bolso da sua roupa. Diante da materialidade do crime, os Policiais Militares realizaram buscas na casa dele, onde foram encontradas mais três porções maiores de cocaína e uma menor, já pronta para venda. Também foram apreendidos três aparelhos celulares e R$ 1.498,00 (dinheiro trocado, típico do tráfico de drogas).

Por isso, ele recebeu voz de prisão e foi encaminhado à Delegacia de Polícia de Ribeirão Claro.