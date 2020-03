Preso rapaz com motocicleta furtada em Ribeirão Claro

Ele alegou ter trocado veículo

Nesta quarta-feira, dia 18, um homem foi preso em Ribeirão Claro após ter denunciado aos policiais que estava com uma motocicleta furtada.

De acordo com as informações, ele não assumiu ser o autor do furto, afirmou que trocou a motocicleta dele, Honda CG por uma Honda Biz, no dia anterior, terça-feira (17).

Completou que, na hora, consultou o veículo através de um aplicativo do celular e que estava tudo regular. Entretanto, após o homem com quem negociou não trazer a documentação no dia combinado, verificou de novo e viu a denúncia de furto. Explicou que por isso acionou a polícia militar.

Mesmo assim, foi preso e encaminhado à Delegacia de Polícia Civil, junto com a motocicleta.