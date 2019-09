Preso receptador em Ribeirão do Pinhal

Tem apenas 18 anos

Um jovem foi preso na noite desta quarta-feira, dia 18, na Vila Domingues, na cidade de Ribeirão do Pinhal. Operação com Policiais Civis e Militares vistoriou a casa do rapaz de 18 anos após uma denúncia anônima.

Na residência, localizada uma Honda CG 150, com número do chassi suprimido (foto). Mas, foi possível constatar que a motocicleta é produto de um furto ocorrido na madrugada de domingo, dia 15, na avenida Silveira Pinto, centro da cidade.

Com diversos atos infracionais (furtos) quando adolescente , permanece encarcerado na cadeia de Ribeirão do Pinhal à disposição da Justiça.