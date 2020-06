Preso traficante de drogas de 32 anos em Jacarezinho

Ele é reincidente e já cumpriu pena pelo mesmo crime

Um homem de 32 anos foi preso pelo crime de tráfico de drogas, na rua Dr. Heráclio Gomes, centro de Jacarezinho.

De acordo com o Setor de Comunicação Social do 2º Batalhão da Polícia Militar, foram encontradas, em revista pessoal, dentro de sua calça, oito porções de cocaína e R$170,00 em notas trocadas, fato característico do tráfico.

Na sequência, os Policiais Militares foram à residência do elemento, localizada na Vila Rural de Jacarezinho, onde com autorização do pai dele, realizaram buscas com cães de faro do canil, mas não foi localizado mais nada de ilícito.

O homem já é reincidente no crime em questão. Ele assumiu e foi encaminhado à Delegacia de Polícia Civil da cidade.