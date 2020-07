Preso traficante foragido em Santo Antônio da Platina

Mulher do elemento tentou atrapalhar a abordagem

Na manhã desta quinta-feira, dia nove, às dez horas, um foragido foi apreendido numa residência localizada na rua Bragança, em Santo Antônio da Platina. O homem também tinha um mandado de prisão expedido pelo crime de tráfico de drogas.

De acordo com o Setor de Comunicação Social do 2º Batalhão da Polícia Militar, o marginal foi visto pela ROCAM (Rondas Ostensivas com Apoio de Motocicletas) antes dele tentar fugir para dentro de casa. Após a tentativa, a equipe da Rádio Patrulha também foi ao local prestar suporte.

As autoridades afirmam que a esposa dele tentou atrapalhar a abordagem, enquanto o indivíduo dava uma sequência de descargas. Acredita-se que, nesse momento, ele se livrou de drogas. Na abordagem, encontraram-no dentro do banheiro e nada de ilícito localizado.

Diante dos fatos, o foragido foi entregue ao Depen(Departamento Penitenciário) e encarcerado novamente.