Presos dois acusados de corrupção em Japira

Prisão pedida pelo Ministério Público de Ibaiti

Por solicitação da 2° Promotoria de Justiça da Comarca de Ibaiti, equipes da Polícia Militar cumpriram Mandados de Prisão Preventiva expedidos pela Justiça , pelos crimes previstos nos artigos Artigos 312 (Peculato), 299 (Falsidade Ideológica) e 297 (Falsidade de documento Público). Foi em torno das seis horas da manhã desta quarta-feira, dia 25,na Fazenda Santa Terezinha, e na Avenida Alexandre Leitte, em Japira.

Foram presos Ricardo Franco de Souza, o Ricardinho, dono do posto de combustíveis Amarante e Rodolpho Luiz dos santos, o Dorfão, que trabalhava na prefeitura(empenho e contabilidade).

Eles são acusados de desvio de dinheiro público envolvendo comercialização de diesel e gasolina na administração municipal.

A preventiva foi determinada pelo Ministério Público Estadual de Ibaiti.O npdiario não conseguiu contatos com as defesas dos dois acusados.