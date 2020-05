Presos envolvidos com narcotráfico em Joaquim Távora

Encontraram-os com cocaína

Nesta semana, três homens foram presos na rua Cornélio Lourenço Bagatim , em Joaquim Távora.

De acordo com o Setor de Comunicação Social do 2º Batalhão da Polícia Militar, dois elementos foram abordados primeiro, no momento em que saíam de uma residência. No veículo em que estavam foi encontrada uma porção de crack.

Devido ao flagrante, a equipe entrou na residência e deu voz de abordagem ao dono, o qual assumiu a propriedade das drogas, bem como informou a existência mais porções no local, porém, completou que seria para seu consumo. Nas buscas, localizaram:

cocaína (3 gramas);

maconha (4 gramas).

Foram presos e encaminhado à delegacia local.