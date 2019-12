Presos ladrões de lotérica de Jundiaí do Sul

Excelente e rápido trabalho da Polícia Militar

Em diligências ininterruptas para prender os autores do roubo a Lotérica de Jundiaí do Sul, ocorrido no início da tarde desta quinta-feira, dia 19, as equipes encontraram uma motocicleta abandonada numa mata, na estrada vicinal que liga Jundiaí do Sul a Ribeirão do Pinhal, por volta das 17h30m.

A moto tinha as mesmas características da usada pelos marginais na ação criminosa. Diante disso, os PM entraram no local, onde havia documentos jogados pelo caminho e que foram subtraídos da lotérica no assalto (comprovante e outros papéis).

Considerando a alta probabilidade dos ladrões estarem por perto, o entorno foi cercado e acionado a Equipe de Operações com Cães do 2º BPM, a qual, utilizando o cão Beka, especialista em busca de pessoas, achou os dois bandidos escondidos no final de uma ribanceira, dentro de uma moita de capim e bananeiras.

DUPLA É DE LONDRINA – Os marginais estavam em posse do revólver utilizado no roubo, bem como dinheiro, o celular da dona da lotérica e demais papeladas subtraídos no crime. Os dois receberam voz de prisão e foram encaminhados para Delegacia de Ribeirão do Pinhal.

Os dois elementos foram identificados, um de 34 anos, morador da Favela São Jorge da cidade de Londrina, o qual afirmou ter passagem pelo crime de furto, e outro assaltante, 18 anos, morador da Favela Novo Horizonte, também de Londrina, afirmou ter sido encarcerado por roubo, receptação e tráfico de drogas.

Ainda restou constatado que a moto apreendida, utilizadas por eles no assalto, era produto de furto, sendo recolhida para os tramites de restituição ao proprietário.