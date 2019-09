PRF e PM apreendem 10, 5 kg de maconha em Jacarezinho

Droga iria para Ribeirão Claro

Operação conjunta perfeita entre a Polícia Rodoviária Federal e a Polícia Militar apreendeu em torno de oito horas deste domingo(dia 29), mais de 10 kg de drogas escondido nos bancos de um carro. Foi próximo da sede do 2º Batalhão da Polícia Militar em Jacarezinho.

PMs foram acionados em apoio da PRF para abordar um carro suspeito que já estava sob investigação do setor de inteligência da corporação.

Rotam (Rondas Ostensivas Tático Móvel), Canil e Radio Patrulha abordagem o Toyota Corolla com o condutor de 60 anos, sua esposa de 50 e duas jovens de 21 e 27 anos – uma delas filha da mulher.

No veículo, foram encontrados escondidos nos bancos do motorista e passageiros, na parte traseira, dez tabletes de crack com aproximadamente 10,446 quilos.

O homem confessou serem todos moradores de Terra Roxa (PR) e entregariam droga na Ponte Pênsil em Ribeirão Claro e receberiam R$ 3 mil pelo transporte criminoso.

O entorpecente foi avaliado em R$ 160 mil, mas após ser preparada (fracionada) renderia cerca de 40 mil pedras de crack o que em dinheiro seria em torno de R$ 400 mil. Os envolvidos foram encaminhados para cadeia local.

O Comandante Interino do 2º BPM, Major Castelo Branco, enalteceu os resultados positivos da ação. “Parabéns às equipes policiais pela trabalho em conjunto. O tráfico de drogas causa verdadeiras tragédias nas famílias e esta atividade ilícita desencadeia uma série de outros crimes, tais como homicídio, roubos, furtos entre outros, sendo, portanto, imprescindível todos os esforços no combate ao narcotráfico. Ação de hoje, com toda certeza, evitou que mais jovens entrem para o mundo das drogas e muitos outros crimes foram também evitados”, disse.