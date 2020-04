Princípio de incêndio em zona rural de Ibaiti

Um homem sofreu queimaduras mas não corre risco de morte

Aconteceu princípio de incêndio nesta segunda-feira dia 20, no povoado rural Campinho, em Ibaiti.

A vítima foi socorrida pela equipe de plantão da Unidade Básica de Saúde da localidade e encaminhada ao Pronto Socorro Municipal com queimaduras de segundo grau.

O sinistro foi controlado por terceiros e a guarnição dos bombeiros comunitários (Defesa Civil) fez o rescaldo e avaliação primária no local e orientação ao proprietário do imóvel.

Não se sabe com certeza a causa.