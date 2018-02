Pro Tork e Jacson Keil aceleram juntos por títulos no velocross

Piloto tem 14 títulos nacionais

A Pro Tork acaba de anunciar a renovação do patrocínio de Jacson Keil (foto, com Marlon Bonilha). O piloto de 29 anos, natural da cidade catarinense de São Bento do Sul, irá alinha no gate dos campeonatos Brasileiro e Paranaense de Velocross, nas categorias 230cc, Força Livre Nacional e VX1.

Jacson conta atualmente com 14 títulos brasileiros e 17 paranaenses na modalidade e tem como objetivo encerrar o ano com mais seis. A Pro Tork aposta no atleta desde 2009 e agora, além de representar a equipe nas pistas, ele também contribui com o desenvolvimento de produtos.

“São anos de parceria, na qual tenho liberdade para trabalhar, pois a empresa acredita em mim. Eu não poderia estar mais feliz. Sigo defendendo a Pro Tork e ainda contribuo com o catálogo da marca, o que eu considero uma grande conquista”, afirma o piloto e também preparador de motos.

A Pro Tork Racing Team tem o apoio da NOS Energy Drink.