Promotoria de Justiça de Cornélio Procópio denuncia homem

Investigado na Operação Sicário por participação em organização criminosa

O Ministério Público do Paraná, por meio da 2ª Promotoria de Justiça de Cornélio Procópio, no Norte Pioneiro do estado, ofereceu nesta terça-feira, dia 28, denúncia criminal contra um homem investigado na Operação Sicário, que apura atuação de organização criminosa a partir de presídios no estado.

Na denúncia, que tramita na Vara Criminal de Cornélio Procópio, o MPPR sustenta que o investigado integra o grupo criminoso desde 2017, crime pelo qual pode ser condenado a penas que variam de três a oito anos de reclusão.

As investigações da Operação Sicário foram conduzidas em conjunto com o Grupo de Atuação Especial de Combate ao Crime Organizado (Gaeco), a 16ª Promotoria de Justiça de Londrina e a Polícia Militar do Paraná (por meio do 2º Comando Regional, do 5º Batalhão e da 4ª Companhia Independente).