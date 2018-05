Prossegue campanha de vacinação contra a gripe no NP

Na região 95% do público-alvo será imunizado

A campanha de vacinação contra a gripe começou no dia 23 de abril e segue até dia primeiro de junho em todo o país. No Paraná, a Sesa (Secretaria de Estado da Saúde) estima que a campanha vá atingir 3,2 milhões de pessoas e consiga realizar a cobertura vacinal de 90% da população. As regionais de Saúde que atendem o Norte Pioneiro estão otimistas e acreditam que 95% do público-alvo será imunizado.

O chefe da Divisão da Vigilância em Saúde da 19ª Regional de Saúde de Jacarezinho, Ronaldo Trevisan, explica que são 25 municípios da área de abrangência. Segundo ele, o público-alvo é formado por 85 mil pessoas, sendo que a meta é atingir 95%.

“No ano passado a cobertura da regional foi excelente. Em 22 municípios a cobertura foi superior a 95% e só três ficaram abaixo disso, mas também com índices altos: 88%, 92% e 93%”, destacou.

Trevisan detalhou que o público-alvo é formado por 16.538 crianças entre seis meses a cinco anos, 5.859 trabalhadores da área da saúde, 2.791 gestantes, 457 puérperas, 177 indígenas, 37.589 idosos, 15.832 pessoas com comorbidade, 4.874 professores, 952 pessoas privadas de liberdade e funcionários que trabalham nas dependências prisionais, além de 61 estagiários que atuam em escolas.