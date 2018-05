Quatiguá planeja zerar fila de catarata

Parceria viabiliza iniciativa

Com objetivo de zerar a fila de espera para cirurgias de catarata em Quatiguá, o governo municipal, através da Secretaria de Saúde, realizará um mutirão de cirurgias a fim de zerar a fila de pacientes que esperam pelo procedimento.

A ação foi viabilizada através de parceria com o governo municipal, após articulação do município com a empresa CIS (Centro Integrado de Saúde) e CISNORPI Consórcio Intermunicipal de Saúde do Norte Pioneiro).

Quem precisa fazer a cirurgia deve procurar a secretaria de Saúde para se inscrever na lista, ou realizar o exame oftalmológico. Quem já está inscrito deve receber uma ligação da equipe de saúde municipal para confirmar o agendamento. “É importante atender ou dar retorno para não perder a vaga”, avisa Christian Giovani, secretário de Saúde.

As cirurgias serão realizadas no CISNORPI e CIS de Santa Mariana, e os pacientes serão informados do dia e horário de atendimento.

A prefeita Adelita Parmezan comemorou a realização do mutirão. “O projeto beneficia pacientes que tem a qualidade de vida comprometida por conta de problemas que muitas vezes não tem tratamento alternativo. Sem a cirurgia, a catarata tende a se agravar cada vez mais, levando até a cegueira”, completa.

Os interessados deverão comparecer no Posto de Saúde e falar com o Secretário Municipal Christian Giovani ou Luciana. (telefone 3564-1814).