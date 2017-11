Rapaz de Cambará morre em acidente com moto

Ele bateu moto de frente com um Gol na BR-369

Pedro Felipe dos Santos Dias (fotos), de apenas 20 anos, perdeu a vida na manhã deste domingo, dia 26, em acidente ocorrido no Trevo da Santa , no Km 73 da BR-369, na entrada principal da zona urbana de Santa Mariana, segundo confirmou a Polícia Rodoviária Federal.

Ele perdeu a vida no local. Filho único de Maristela de Souza, funcionária do Banco do Brasil, morava com a mãe em Cambará.

Era estudante de Engenharia Mecânica de Unopar / Polo de Bandeirantes.

O jovem conduzia uma motocicleta Hornet e invadiu a pista contrária na rodovia , atingindo de frente um VW/Gol, que seguia no sentido contrário. Os dois passageiros do veículo foram socorridos pelo Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) e encaminhados para a Santa Casa de Cornélio Procópio.

O corpo da vítima foi levado para o Instituto Médico Legal (IML) de Londrina e entregue aos familiares no começo da tarde. Será sepultado nesta segunda-feira, dia 27.

A motocicleta ficou totalmente destruída.