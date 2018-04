Rapaz morre afogado em Ribeirão Claro

No bairro rural Água da Mula

Patrick Rafael Alves faleceu afogado na tarde deste sábado, dia 28, no Residencial Chácara Santa Rosa, no bairro rural Água da Mula, em Ribeirão Claro.

O rapaz entrou na represa para nadar, afundou, começou a pedir socorro e não retornou, populares procuraram, mas não localizaram a vítima.

A Polícia Militar foi chamada e de imediato acionada a equipe do corpo de bombeiros de Jacarezinho, que foi ao local.

Em pouco tempo, o corpo foi encontrado praticamente no mesmo lugar onde Patrick pedira auxílio.

A Polícia Civil e o Instituto Médico Legal tomaram as providências na sequência.

O sepultamento foi neste domingo, dia 29.