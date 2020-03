Ratinho e Romanelli entregam veículos para polícias Civil e Militar

Cornélio, Jacarezinho e Santo Antônio da Platina

O deputado Luiz Cláudio Romanelli (PSB) e o governador Carlos Massa Ratinho Jr (PSD) entregaram, nesta quarta-feira (18), mais 13 veículos para as forças de segurança dos municípios de Cornélio Procópio, Jacarezinho, Santo Antônio da Platina, Bandeirantes e Colorado. A liberação faz parte de um pacote com 128 veículos para todas as regiões.

São carros para as polícias civil e militar, equipamentos novos para dar mais agilidade nos atendimentos e melhorar as condições de trabalho dos nossos policiais”

Para as polícias do Norte Pioneiro serão destinadas duas vans (Fiat Ducato) e uma caminhonete (Trailblazer) para Cornélio Procópio; uma caminhonete (Trailblazer), uma van (Fiat Ducato) e um veículo leve (Gol) para Jacarezinho; um veículo leve (Logan) para Santo Antônio da Platina e uma caminhonete (Trailblazer) para Bandeirantes.

Bombeiros –Romanelli e Ratinho Jr também destinaram quatro equipamentos de proteção respiratória utilizados em ações do Corpo de Bombeiros.