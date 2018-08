Rebelião de presos em Ibaiti; fogo e pânico; dezenas fugiram

Tumulto começou em torno de 21 horas desta terça-feira; agente carcerário virou refém

Rebelião de presos na cadeia de Ibaiti, onde detentos atearam fogo em colchões, lençóis e móveis.Alguns estavam armados.

Dezenas fugiram a pé.Outros ficaram no telhando e autoridades negociam.

Todo o entorno do prédio está cercado.Até o começo da manhã de hoje um agente carcerário permanecia como refém.

Não há informes críveis sobre mortes.

Agentes do Depen(Departamento Penitenciário), Polícias Civil e Militar da região estão no local.

Muito nervosismo na população.

Comparsas com motocicletas invadiram e saíram do prédio resgatando marginais.

Moradores de regiões rurais e bairros como Vila Guay, Amorinha, Campinho, Novo Jardim, Arthur Bernardes, Euzébio de Oliveira e centro estão com as casas trancadas.

A carceragem já teve cinco escapadas em menos de dois anos.

A situação só vai se normalizar no final da manhã, preveem as autoridades. Um bando grita palavras de ordem do PCC(Primeiro Comando da Capital), uma das mais violentas facções do país.

Mais detalhes em instantes.

