Recapturado foragido da cadeia de Santo Antônio da Platina

Marginal já foi entregue ao agente penitenciário

Nesta quarta-feira, dia 20, às 22h40m, um foragido da cadeia pública foi localizado numa casa da rua Mil e Cinco e Santo Antônio da Platina.

De acordo com o Setor de Comunicação Social do 2º Batalhão da Polícia Militar, as autoridades da Rotam (Rondas Ostensivas Tático Móvel) e da Rádio Patrulha (RPA) conseguiram encontrar o criminoso após uma denúncia de que o homem estaria escondido nos fundos da residência. No endereço citado, flagraram-o pulando o muro, entretanto, ele não sabia que do outro lado estava mais um policial.

O indivíduo de 35 anos, o qual foi encontrado com duas porções de maconha no bolso, foi detido e encaminhado ao Departamento Penitenciário (DEPEN).