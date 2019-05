Receita Estadual fez operação no Norte Pioneiro

Em pontos móveis na região

A Receita Estadual do Paraná realizou nesta quinta-feira, dia 30, uma Operação Integrada de fiscalização de mercadorias em trânsito em todo o Estado, incluindo o Norte Pioneiro através da sede regional de Jacarezinho, visando coibir a circulação de mercadorias sem documentação fiscal ou com documentação fiscal irregular.

A iniciativa contou com 290 auditores fiscais que realizam trabalhos de fiscalização em 35 pontos fixos e 32 pontos móveis. Houve também a participação de policiais militares e das Polícias Rodoviária Estadual e Federal. Todas as Delegacias Regionais da Receita estiveram envolvidas e as equipes trabalharam em 53 municípios.

A fiscalização foi realizada nos veículos transportadores de mercadorias e teve como foco principal as irregularidades com bebidas e combustíveis.