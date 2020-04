Recuperada motocicleta furtada em Pinhalão

Veículo já estava em Tomazina

No final da manhã desta terça-feira, dia sete, às 12 horas, uma motocicleta Honda/CG 150 Titan foi recuperada na área rural localizada no bairro Água Fria, em Tomazina.

De acordo com a Polícia Militar, o veículo havia sido furtado na cidade vizinha, Pinhalão. O suspeito que foi encontrado com a moto não assumiu a autoria do crime, afirmou que comprou de outra pessoa.

Entretanto, mesmo com esse depoimento, foi preso e encaminhado à delegacia, enquanto a moto foi apreendida para ser devolvida ao verdadeiro proprietário.