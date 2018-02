Recuperado caminhão roubado em Pinhalão

Também estava com a carga de 54 pneus

Em atendimento a uma solicitação de que havia um caminhão Mercedes Benz/L1317 com alerta de roubo abandonado na Rua José Pereira dos Santos, em Pinhalão, a PM foi ao local na manhã de domingo, dia 18.

O veículo foi localizado estacionado com as portas destravadas, porém o baú estava com dois cadeados travados.

Uma senhora se apresentou como a dona da carga que estava no baú e, na sequência, o proprietário do caminhão se fez presente, sendo ambos encaminhados até a delegacia de Polícia Civil de Tomazina para as medidas cabíveis.

Também foram recuperados 54 pneus de diversas marcas.