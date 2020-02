Requião Filho quer mais dignidade em Casas de Apoio

Projeto estabelece critérios de atuação

Cidadãos que dependem do SUS (Sistema Único de Saúde) para tratamentos médicos específicos e precisam se deslocar até Curitiba ou outras cidades de referência, contam com a disponibilidade de Casas de Apoio, conveniadas com as prefeituras, para ficarem hospedadas pelo tempo que for recomendado para a realização de exames ou da conclusão atendimento terapêutico indicado. Porém, nem sempre estes locais seguem à risca todas as recomendações do Sistema Único de Saúde e tampouco são fiscalizados com periodicidade.