Ribeirão Claro instala cinco novas academias para idosos

Quatro na zona rural

A prefeitura de Ribeirão Claro está preparando as bases para a instalação de cinco novas Academias da Terceira Idade (ATIs), sendo quatro delas na zona rural. Nas próximas semanas o distrito administrativo da Cachoeira, os bairros rurais São Sebastião, Abreus, Água da Mula receberão os novos equipamentos.

No perímetro urbano, o bairro Monte Claro também será contemplado. As obras terão investimento total ultrapassando os R$ 50 mil, autorizado pelo Prefeito Mario Augusto Pereira e são coordenadas pela Secretaria de Esportes e Lazer, com o apoio da Secretaria de Obras.

Além da instalação de cinco novas unidades, as academias já instaladas em vários pontos do município receberão iluminação que permitirá seu uso no período noturno. Na segunda etapa do trabalho, serão instalados parquinhos com aparelhos exclusivos para crianças.

O objetivo é fomentar a prática de exercícios físicos regulares entre a população de todas as faixas etárias, contribuindo para a adoção de um estilo de vida saudável. O prefeito Mario Pereira reafirmou o compromisso da atual administração com o programa de ATIs e parquinhos infantis, importantes para a prevenção de doenças e para melhoria da qualidade de vida de milhares de ribeirão-clarenses.