Ribeirão Claro terá nova delegacia de Polícia Civil

Será construída perto do Fórum Eleitoral no Jardim Bela Vista

Representantes do Departamento de Engenharia do Departamento de Polícia Civil estiveram em Ribeirão Claro para vistoriar o terreno que deverá ser disponibilizado pela prefeitura para a construção da nova delegacia de Polícia Civil. Os engenheiros se reuniram com o prefeito Mário Augusto Pereira e a diretora do Departamento de Patrimônio da prefeitura, Angela Regina Siquerolli, para analisar as opções de imóveis disponíveis e em seguida visitaram o local acompanhados pelo vice-prefeito João Carlos Bonato.

A nova delegacia deverá ser construída perto do Fórum Eleitoral, no Jardim Bela Vista e foi obtida após pedido do prefeito Mario Pereira ao governador Beto Richa durante a cerimônia de assinatura do convênio para a construção de uma área de escape na rodovia PR 151. O encontro aconteceu no dia 12 desse mês. Na primeira etapa, os engenheiros visitaram o local que deverá receber o edifício e na sequência farão o projeto do prédio.

De acordo com o prefeito Mário Augusto Pereira, o Governo do Estado mais uma vez atendeu à solicitação do município prontamente e autorizou a construção de um novo prédio, mais amplo, moderno e eficiente que o atual. “Nossa delegacia estava em situação precária, com dificuldade de acesso e concorrendo por espaço para estacionamento com o Banco do Brasil e a prefeitura, localizados na mesma quadra”, concluiu.