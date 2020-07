Ribeirão do Pinhal: Apreendida BMW com cigarros contrabandeados

O veículo se encontrava com apenas o banco do condutor

Uma BMW X1 estava abandonada numa estrada rural, em Ribeirão do Pinhal, e as PM e PC deslocaram-se para a estrada rural, cerca de dois quilômetros da cidade e o encontrou.

Foi localizado o veículo de cor preta, com as portas trancadas, contudo foi possível, vislumbrar que no interior havia apenas o banco do condutor, gerando suspeição que poderia ter sido utilizado para o transporte de produto ilícito.

Dessa forma, o investigador fez contato com um guincheiro local para que pudesse retirar o carro, sendo que o homem alegou estar ocupado porque no momento realizava um frete.

Assim, deslocou-se para a área central a fim de localizar o guincheiro, contudo não foi possível e em ato contínuo deslocaram-se novamente no acesso rural onde o veículo se encontrava, e neste momento, constatado que havia um guincho e dois indivíduos iniciando o reboque, sendo realizada a abordagem nas pessoas que ali estavam e nada de ilícito foi encontrado.

Após a abordagem, constatou-se que a BMW estava destrancado, a chave no contato e o motor ligado. Após buscas na parte do bagageiro havia um maço de cigarro, sendo encontrado em uma plantação de milho outros 64 maços de cigarros, provavelmente contrabandeados.

Assim, as partes os veículos e os produtos apreendidos foram encaminhados para a sede do 2° pelotão de polícia militar local, para confecção do boletim e providências cabíveis.