Ribeirão do Pinhal: Polícia Civil soluciona assalto e prende autor

Nesta terça-feira na Vila Hermínia

Operação da Polícia Civil de Ribeirão do Pinhal realizada na manhã desta terça-feira, dia quatro, prendeu Juraci Marcelino Dias Júnior (fotos) , conhecido como “Zinho”, de 18 anos , no bairro Vila Hermínia.

No dia 17 de agosto deste ano um homem de 33 anos, funcionário de uma lanchonete, foi cercado e rendido por uma dupla que deu voz de assalto e levou seus pertences e dinheiro. A vítima tentava fazer a entrega de um lanche naquele bairro após pedido pelo telefone.

Depois de investigações da equipe, o delegado Tristão Antônio Borborema de Carvalho solicitou à Justiça a expedição de mandados de busca e apreensão e prisão contra Juraci e seu comparsa Iuri Henrique Cardoso, o qual se mudou para Campinas(SP), logo após a megaoperação contra o tráfico de drogas na cidade no dia 22 de agosto, ocasião em que oito pessoas foram presas. Ele é considerado foragido.



Juraci, ao ser preso, confessou o assalto e também usava tornozeleira eletrônica no momento do crime. Tanto ele quanto Iuri são egressos do sistema prisional e têm antecedentes por assalto.

O inquérito policial será encaminhado ao Poder Judiciário esta semana.

Participaram da bem sucedida ação e da apuração os investigadores Carlos Venâncio, Jamil Barros, Ademar Gonçalves e Patrícia Oliveira.