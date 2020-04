Ribeirão do Pinhal registra primeiro caso de Covid-19

É um idoso com problemas arteriais e renais

Vanderlene Silveira de Rezende e Zeni de Campos, respectivamente secretária e diretora municipais de Saúde de Ribeirão do Pinhal (foto), juntamente com o prefeito Wagner Martins (os três no vídeo abaixo) , anunciaram nesta segunda-feira, dia 27, o primeiro caso de Covid-19 no município.

Zeni, que também é Chefe da Epidemiologia, detalhou ser um senhor de 73 anos, que está internado no Hospital Universitário de Londrina e dezenas de pessoas da família e do entorno dele já estavam em quarentena.