ROCAM platinense prende foragido de cadeia

Na noite desta terça-feira na Vila Coelho

Os soldados Santão e Vernier, da ROCAM (Rondas Ostensivas com Motocicletas), prenderam mais um bandido. Foi às 22h45m desta terça-feira, dia cinco, durante patrulhamento nas imediações da Vila Coelho (rua Cândido veado), em Santo Antônio da Platina.

A dupla viu um indivíduo com atitudes suspeitas,o qual saiu correndo quando percebeu a presença policial.

Dentro do quintal da residência onde mora com a atual esposa, o rapaz pulou em outro quintal, mas foi alcançado.

Ao realizar abordagem, foi constatado que era foragido da da cadeia de Cascavel, cidade do oeste paranaense.

Também foi preso em dezembro de 2014 após roubo numa casa em Conselheiro Mairinck.

Marcos Antônio Padilha Campos Filho (fotos) foi então recolhido e encaminhado à cadeia local.