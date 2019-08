Romanelli lamenta morte de Cláudia Batista

Ela faleceu com um infarto fulminante ao 53 anos

“Foi com pesar e tristeza que recebi a notícia do passamento da vice-prefeita de Cambará, Cláudia Batista. Para mim e para todos quem conviviam com ela, é uma perda muto grande e imensurável. Mais do que uma companheira política, com quem trabalhamos muito em Cambará e região, ficará sempre na nossa lembrança como uma amiga fiel, destemida e trabalhadora”. Assim, o deputado estadual Luiz Cláudio Romanelli (na foto, com a vice) o falecimento por infarto da colega política.

“Cláudia construiu sua vida baseada no bem comum, na solidariedade e no amor ao que se faz. E buscou isso até seus últimos momentos: nos deixou nesta semana a 1ª edição da Feira Literária de Cambará, que ela sonhou, idealizou e realizou para valorizar a educação e a cultura na cidade e região. Esse é um dos seus grandes feitos dos quais Cambará se orgulha e dos quais certamente ficará como exemplo a ser seguido.À família, as filhas Eloíse e Julia e ao Neto, seu companheiro de vida, os nossos sentimentos”, finalizou o parlamentar.

Leia também: https://npdiario.com/capa/infarto-tira-a-vida-de-vice-prefeita-de-cambara-aos-53-anos/