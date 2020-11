Romanelli se reúne com candidatos de 10 cidades no Norte Pioneiro

Deputado estará em Cornélio Procópio na sexta

O deputado Luiz Cláudio Romanelli (PSB) se reúne com candidatos a prefeito, vice-prefeito e vereadores em 10 cidades no Norte Pioneiro de quarta-feira, dia quatro, a sábado, dia sete.

As agendas começaram na quarta às 20h em Nova América da Colina e seguem na quinta por Leópolis (9h), Sertaneja (11h30), Primeiro de Maio (15h) e Uraí (18h).

Na sexta, Romanelli começa o dia com eventos em Santa Cecília do Pavão (9h) , São Sebastião da Amoreira (12h), Congonhinhas (15h) e Santa Mariana (18h). E no sábado pela manhã, os compromissos são em Cornélio Procópio a partir das 7h30.