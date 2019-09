Roubada motocicleta de casal hoje em Joaquim Távora

Honda Twster vermelha

Um casal estava na esquina de sua residência, rua Professora Janina de Lima Cavalheiro, por volta de uma hora da madrugada deste domingo, dia primeiro, quando foi abordado por um VW Fox de cor prata, de onde desceram dois indivíduos encapuzados e armados de revólver e deram voz de assalto.

O marido e a esposa tiveram roubada uma motocicleta Honda Twster cor vermelha placas AKQ-3380.

Diante do fato, a PM acionou as cidades vizinhas repassando informações colhidas no local, foi realizado um cerco, porém sem sucesso em localizar os indivíduos.