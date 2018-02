Santa Cecília do Pavão e Andirá participam de reunião com ministro

Na tarde de sábado em Cornélio Procópio

O ministro da saúde, Ricardo Barros, esteve em Cornélio Procópio na tarde de sábado, dia dez, e fez a liberação de R$ 582 mil para o Cisnop(Consórcio de Saúde).

Os prefeitos de Santa Cecília do Pavão, Edmar Santos (PTB), e de Andirá, Ione Abib (MDB), estiveram entre os presentes, assim como os deputados federal Alex Canziani (PTB)e estadual Pedro Lupion(DEM).

De Andorá, também a Secretária Municipal de Saúde, Ednyra Godoy, durante a Reunião com Prefeitos e Gestores de Saúde, no Auditório da 18ª Regional de Saúde. Vários líderes de municípios também prestigiaram o evento, que marcou pela apresentação de dados situacionais do Ministério da Saúde, apresentação de projetos de modernização do Sistema Único de Saúde (SUS) e destaque de projetos que visam ampliar as estruturas de apoio do Governo Federal aos municípios.

A Prefeita de Andirá foi convidada a discursar durante o encontro. Ela parabenizou o Ministro pela disponibilização do recurso e, principalmente, por permitir e fomentar a ampliação do diálogo entre os prefeitos e o Ministério, aproximando, assim, os processos de articulação, apresentações de realidades situacionais e protocolo direto de pedidos. Ela ressaltou que o sucesso de tudo é ser um bom administrador e, mesmo não sendo médico ( ele é engenheiro ), o Ministro está sabendo cuidar da saúde com amor e sabedoria. A Prefeita também aproveitou para agradecer os recursos já disponibilizados à Andirá, por meio das intervenções dos deputados.

Na ocasião, a Prefeita e a Secretária protocolaram três requerimentos de demandas para a Secretaria de Saúde e um para o Hospital de Andirá, buscando recursos para ampliação de atendimentos, modernização nas estruturas e melhorias na área da saúde pública na comunidade.

De acordo com Ednyra, o Ministro foi bastante solícito. “O Ministro falou da saúde no Brasil de forma geral, das mudanças feitas, explicou muito bem sobre os repasses municipais que agora em 2018 terão novo perfil e tipos de contas. Antigamente cada recurso era em uma conta.

Hoje simplificaram para apenas duas, flexibilizando as aplicações e usos, pois a realidade de cada município é única. Falou muito do programa de informatização da saúde, ofertada pelo Ministério onde teremos desde a digital do funcionário à do paciente atendido, o tempo de consulta com o médico, exames, agendamentos, resultados, enfim, tudo será único. O paciente terá um aplicativo onde ele poderá acompanhar a sua agenda e mais ainda, seu prontuário, onde quer que ele esteja, até mesmo fora do país. Eu já estou me mobilizando no cadastro e adiantando para essa modernidade”, relatou.

“Não posso deixar de dizer que o ministro tem sido revolucionário, é paranaense, marido da vice – governadora, foi prefeito em Maringá e irmão do ex – prefeito Silvio Barros, também ótimos administradores. E é lógico que esta proximidade facilita muito a saúde do Paraná, principalmente do norte paranaense. Na verdade é excepcional a visita de Ministro, e ele, com sua humildade e fácil acesso, deixou aberto os microfones para perguntas e respondeu a todas”, complementou.