Santana do Itararé: PM prende traficante na Festa do Padroeiro

Na rua Paraná

Por aproximadamente três meses integrantes da Agência local de inteligência do 2º BPM em Santana do Itararé receberam informações que um homem, morador da cidade, realizava a prática de tráfico de drogas e iria vender cocaína na Festa do Padroeiro que está sendo realizada neste final de semana.

Às 23h30m da sexta-feira, dia 26, agentes montaram pontos de observações e vigilância com intuito de prendê-lo em flagrante delito e foi flagrado o momento em que o marginal entregou algo para uma pessoa morena, estatura mediana, trajando calça jeans e blusa preta. Só que o viciado tomou rumo ignorado no meio da multidão.

A rádio-patrulha ajudou e o indivíduo que vendeu a droga, em revista pessoal, foi flagrado com cinco eppendorfs contendo cocaína (foto).

Dada voz de prisão, lido seus direitos constitucionais e logo em seguida encaminhado até à 36ª DRP de Wenceslau Braz para apresentação à autoridade policial.